Canonizzazione di Carlo Acutis: Il Futuro Santo dopo la Morte di Papa Francesco

Dopo la morte di papa Francesco, la canonizzazione di Carlo Acutis, deceduto a 15 anni nel 2006, è confermata ma i tempi sono incerti. I miracoli attribuiti a lui, noto come “patrono di Internet”, sono stati riconosciuti, ma l’iter potrebbe subire rallentamenti. C’è speranza che la canonizzazione possa avvenire entro il 2025.

Con la scomparsa di Papa Francesco, l’arrivo di un nuovo pontefice e il conseguente rinnovamento delle nomine hanno reso il percorso per la canonizzazione di Carlo Acutis più difficile. Sebbene l’iter al Dicastero per le cause dei santi sia ormai concluso, è complicato prevedere le tempistiche future. L’intero processo avrebbe dovuto culminare con la sua proclamazione il 27 aprile in Vaticano, seguendo le indicazioni di papa Francesco. Acutis è già considerato santo grazie ai miracoli riconosciuti, ma la nuova data di canonizzazione resta da definire.

Carlo Acutis morì il 12 ottobre 2006 a causa di una forma grave di leucemia. Dopo aver frequentato le scuole elementari a Milano, mostrò una grande passione per l’informatica, diventando un autodidatta di grande talento. L’indagine diocesana iniziò nel 2013 e si concluse nel 2016, culminando con la proclamazione di Acutis come Venerabile nel 2018. La Consulta medica del Dicastero confermò nel 2019 un miracolo che portò alla sua beatificazione nel 2020. È necessario un secondo miracolo per la canonizzazione; nel caso di Carlo, fu riconosciuta come tale la guarigione di una giovane costaricana dopo un grave incidente nel 2022.