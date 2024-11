Canone Rai a 70 euro, emendamento Lega e cosa succede domani

La Lega continua a spingere per la riduzione del canone Rai. Fonti parlamentari affermano che domani il partito di Matteo Salvini presenterà un emendamento al decreto fiscale in discussione nella commissione Bilancio del Senato, proponendo di ridurre il canone a 70 euro. Un altro emendamento in programma riguarda la possibilità di rateizzare l’acconto Irpef di novembre.

D’altra parte, Forza Italia esprime forti dubbi sulla proposta della Lega. Davide Damiani, senatore e capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio, ha comunicato all’Adnkronos le perplessità del suo partito. Damiani sottolinea che anche il segretario nazionale Antonio Tajani ha manifestato scetticismo riguardo a questa misura. Ricordando l’esperimento dello scorso anno, Damiani evidenzia che non ha portato i risultati economici sperati, sia per il sistema Rai che per l’andamento economico generale. Pertanto, Forza Italia continua a manifestare riserve sul drastico abbassamento del canone a 70 euro.

La discussione sul canone Rai e le proposte delle varie forze politiche si inseriscono in un contesto più ampio di riforme fiscali e politiche economiche, dove la Lega cerca di capitalizzare il consenso su temi che colpiscono direttamente i cittadini. Le divergenze di opinione all’interno del governo e tra le forze politiche evidenziano la complessità delle decisioni economiche da prendere in un periodo di incertezze.

L’incontro in commissione sarà cruciale per discutere queste proposte e valutare l’impatto che potrebbero avere sul bilancio del paese e sui servizi pubblici. La questione del canone Rai, in particolare, tocca un nervo scoperto poiché rappresenta una fonte importante di finanziamento per il servizio pubblico radiotelevisivo italiano.

La tensione tra Lega e Forza Italia su questo tema potrebbe anche riflettere le sfide interne all’alleanza di centrodestra, con ciascun partito che cerca di mantenere la propria identità e rispondere alle aspettative dei propri elettori, il tutto in un clima politico in continua evoluzione.