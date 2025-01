Canone Rai 2025: Ritorno a 90 Euro e Guida all’Esenzione per Anziani e Non Telespettatori

Dal 2025, il canone Rai tornerà a 90 euro, dopo una temporanea riduzione a 70 euro nel 2024, come stabilito nell’ultima Legge di Bilancio per garantire finanziamenti adeguati al servizio pubblico radiotelevisivo. Non tutti i cittadini sono obbligati al pagamento del canone. L’addebito del canone avviene direttamente sulla bolletta dell’energia elettrica, in dieci rate mensili da gennaio a ottobre, misura introdotta nel 2016 per ridurre l’evasione fiscale legata al possesso del televisore. I pensionati con redditi inferiori a determinate soglie possono richiedere l’addebito diretto sulla pensione.

Le novità per il 2025 prevedono che se nessun membro della famiglia è titolare di un contratto di tipo domestico residenziale, il pagamento dovrà essere effettuato tramite modello F24 entro il 31 gennaio 2025. Diverse categorie di cittadini possono richiedere l’esenzione dal pagamento del canone: anziani over 75 con reddito complessivo non superiore a 8.000 euro e senza conviventi titolari di reddito, agenti diplomatici e personale Nato non residente, oltre a coloro che dichiarano di non possedere un televisore. La documentazione per richiedere l’esenzione o il rimborso deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate entro il 31 gennaio 2025.

Il ritorno dell’importo a 90 euro ha suscitato polemiche da parte delle associazioni dei consumatori, che sottolineano come la fruizione dei contenuti televisivi si stia spostando sempre più verso piattaforme digitali e streaming, rendendo obsoleta l’obbligatorietà del canone. Tuttavia, i sostenitori del canone evidenziano l’importanza del servizio pubblico radiotelevisivo come risorsa culturale e informativa fondamentale.

Per mettersi in regola, i contribuenti sono invitati a verificare la loro situazione fiscale. Maggiori informazioni possono essere trovate sui siti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate o presso i Centri di Assistenza Fiscale (Caf) di riferimento. Con il cambiamento in arrivo, è essenziale che i cittadini siano consapevoli delle nuove regole relative al canone Rai per evitare inconvenienti e possibili sanzioni.