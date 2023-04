Canon PG-510 CL-511 Cartuccia Originale Getto d’Inchiostro, Nero/Colore

Descrizione Prodotto

Un inchiostro di qualità

L’inchiostro Canon originale è stato progettato per funzionare in perfetta armonia con la tua stampante Canon, per garantire una qualità costante, prestazioni affidabili e un ottimo rapporto qualità/prezzo a ogni stampa.

Stampa di più

L’inchiostro originale Canon produce in media una qualità di stampa superiore del 35% rispetto alle cartucce non originali*. Dovrai sostituire le cartucce d’inchiostro meno frequentemente e potrai approfittare di un ottimo rapporto qualità-prezzo.

*Sulla base di uno studio Keypoint Intelligence – Buyers Lab commissionato da Canon nel 2018, che mette a confronto le cartucce Canon con una serie di cartucce di altri produttori. Leggi il report completo dei test svolti dal Buyers Lab sui vantaggi offerti dagli inchiostri originali Canon (disponibile solo in inglese)

Stampe più affidabili

L’inchiostro originale Canon è affidabile al 100% e ti permette di stampare con il minimo sforzo*. Le cartucce non si rompono, non perdono e non si guastano, assicurando così che la stampante sia protetta da danni interni.

Qualità di stampa superiore

L’inchiostro originale Canon offre una qualità di stampa uniforme nel 100% dei casi*. Otterrai sempre stampe nitide, con colori intensi e senza strane linee o striature.

Come si riconoscono gli inchiostri originali? E Confezione di carta

Cerca l’ologramma. Su ogni confezione di cartucce d’inchiostro originali Canon è presente uno speciale ologramma Canon che cambia colore. L’ologramma risulta di un colore dorato iridescente se visto frontalmente, ma verde scuro iridescente se inclinato orizzontalmente.

Se visti da diverse angolazioni, gli ologrammi falsi non cambiano colore, o il cambiamento risulta poco evidente. Spesso sono di colori o dimensioni sbagliate, sono applicati sulla confezione in modo scorretto, o potrebbero anche risultare danneggiati o sbiaditi.

Confezione di plastica

La confezione di plastica per sistemi a getto d’inchiostro o i blister multipack europei potrebbero non presentare l’ologramma. Per riconoscere i prodotti contraffatti, fai attenzione ai loghi Canon che risultano sbiaditi o con colori, dimensioni, o font sbagliati. La confezione potrebbe anche presentare errori di ortografia o essere risigillata, riutilizzata o manomessa.

Inchiostri XL/XXL E Carta fotografica

Risparmia sull’inchiostro Canon originale con le cartucce XL e XXL opzionali ad alta resa che consentono di stampare di più spendendo meno.

Canon dispone della carta fotografica giusta per ogni esigenza: da quella di qualità artistica a quella per i progetti creativi dei bambini.

Questa confezione multipla contiene una cartuccia d’inchiostro nero da 9 ml e una a colori da 9 ml

Il set completo d’inchiostri per la stampante in un formato pratico e conveniente

Compatibile con: PIXMA iP2700, PIXMA iP2702, PIXMA MP230, PIXMA MP240, PIXMA MP250, PIXMA MP252, PIXMA MP260, PIXMA MP270, PIXMA MP272, PIXMA MP280