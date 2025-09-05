Canon Italia al Festival di Venezia: tecnologia e creatività

Mario, un fotografo con oltre quarant’anni di esperienza, da venti segue il Festival di Venezia. Appollaiato su una scala, maneggia la sua Canon EOS-1D X Mark III, pronto a immortalare le star sul red carpet. A sessantacinque anni, ricorda come, in passato, sviluppare le foto significasse correre in camera oscura, sempre con il timore di perdere scatti importanti.

Attorno a lui, un gruppo di fotografi e operatori lavora silenziosamente. Se il tappeto rosso è il volto patinato della Mostra, gli scatti di questi professionisti ne alimentano la memoria collettiva. Canon Italia è partner della Biennale da oltre vent’anni, supportando i fotografi con attrezzature e assistenza. Il Canon Professional Service (CPS) offre supporto tecnico, dai guasti alle sostituzioni delle fotocamere, soprattutto durante gli eventi di maggiore visibilità.

In aggiunta all’assistenza sul campo, Canon investe nella formazione. Due studentesse del Politecnico di Torino partecipano al festival grazie al Canon Student Development Programme, che offre un’opportunità di confronto con esperti del settore. Questo programma rappresenta un connubio tra innovazione e tradizione, riflettendo l’essenza del cinema.

Canon investe una parte significativa del proprio fatturato in ricerca e sviluppo e collabora con università per progetti innovativi. Paolo Tedeschi, Head of Communication di Canon Italia, evidenzia come la loro presenza non si limiti alla fotografia, ma si estenda anche alla gestione documentale della Mostra.

“Qui a Venezia non ci occupiamo solo di fotografie, ma gestiamo anche tutta la documentazione,” sottolinea. Ogni scatto è importante, un attimo unico che può cambiare la carriera di un fotografo. Mario conclude con un sorriso: ogni fotografia racconta una storia che resta viva nel tempo.