I dati lo confermano senza rischio di smentita: le mirrorless hanno conquistato il mercato della fotografia professionale. Se nel 2018, quando Canon ha presentato il sistema EOS R, le fotocamere senza pentaprisma rappresentavano solo il 30,7% delle macchine vendute nel corso dell’anno, oggi siamo passati al 61,7% (dati GfK), contro il 18,8% delle reflex. Sono sempre meno, in altre parole, i fotografi che ancora resistono al richiamo delle mirrorless full-frame. È un gruppo composto principalmente da professionisti della fotografia sportiva, naturalistica o di agenzia, per i quali i vantaggi di una fotocamera con mirino continuano a superare in parte quelli di una mirrorless.

Con la nuova EOS R3, Canon prova a spazzare via ogni dubbio anche per questi sottogruppi di professionisti con un prodotto che porta su una mirrorless caratteristiche da ammiraglia. Mettendo a repentaglio il primato che, pure in casa Canon, è detenuto a oggi da una fotocamera con pentaprisma: la EOS 1DX Mark III. Per provare adeguatamente EOS R3 servivano le condizioni giuste: Canon ce le ha fornite organizzando un’esperienza ad hoc nell’autodromo di Arese, dove abbiamo avuto modo di puntare la macchina su auto da corsa che sfrecciavano a più di 150 km/h.

Sorprendentemente leggera

Le prime impressioni hanno confermato l’idea che ci eravamo già fatti della Canon EOS R3 durante la presentazione del prodotto. Innanzitutto il peso: l’azienda giapponese è riuscita a trovare il perfetto equilibrio tra solidità e leggerezza. La EOS R3 richiama nella forma e nelle dimensioni la EOS 1DX Mark III: una scocca grande, con battery grip integrato, fatta per un’impugnatura ampia. Allo stesso tempo i 428 grammi in meno rispetto alla reflex si fanno sentire. Queste sono fotocamere che i professionisti tengono in mano, spostano e tengono in borsa per lunghi periodi: mezzo kg in meno fa la differenza.

Anche la protezione dagli agenti atmosferici è la stessa della EOS 1DX: il corpo di lega di magnesio, così come tutti gli obiettivi professionali del sistema EOS R, è tropicalizzato e resiste ad acqua e polvere. La pioggia a tratti torrenziale sotto cui abbiamo scattato per alcune ora con EOS R3 ci ha aiutato a verificare anche questo aspetto: prova ampiamente superata.

Macchine da corsa

Con le macchine in pista, abbiamo potuto toccare con mano le funzionalità evolute di cui Canon ha dotato la EOS R3, e siamo rimasti a tratti esterrefatti. Sembra un’esagerazione, ma ciò che questa macchina riesce a fare per la fotografia sportiva non si era mai visto prima neppure sulle reflex professionali di altissimo livello. Innanzitutto l’autofocus: Canon ha allenato l’algoritmo della macchina per riconoscere non solo volti, occhi, persone e animali, ma anche veicoli (e piloti in sella a una moto o una bici). Il risultato è notevole: quando si inquadra la macchina in corsa, il rettangolo della messa a fuoco la segue senza mai perderla di vista, fino al limite dell’inquadratura.

EOS R3 è un vero fulmine: la raffica arriva a 30 frame al secondo, tutto in RAW a 14-bit e con mirino elettronico sempre attivo. La velocità massima dell’otturatore è di 1/64.000 di secondo con messa a fuoco e tracking continuo che non perdono mai il soggetto. Il risultato è una facilità di scatto in condizioni estreme che, senza mezzi termini, non è mai stata possibile prima di questa macchina. Il risultato, toccato con mano in fase di post-produzione, è un sovvertimento del naturale processo di selezione delle foto sportive: se da una raffica di 10 scatti realizzati con una reflex come la 1DX è normale salvarne forse un paio (sempre che il fotografo sia bravo), dalle raffiche scattate con R3 si fa prima a scartare le due o 3 foto uscite meno bene delle altre.

Come fa le foto la Canon EOS R3

Abbiamo provato in pista la più recente macchina del produttore giapponese: qualità degli scatti, velocità e facilità d’uso faranno cambiare idea a molti professionisti ancora legati alle reflex

Sulla EOS R3 tutto è ottimizzato per la velocità di scatto e di elaborazione delle foto. Il sensore (stacked, retroilluminato e riadattato appositamente per questa macchina) ha una risoluzione da 24 megapixel, il giusto punto di mezzo per avere qualità di stampa e file leggeri da trasferire rapidamente alle agenzie per la distribuzione. La qualità finale non ne risente in alcun modo: la macchina produce RAW ricchissime, ma predisposte a un’elaborazione ultrarapida come si addice al flusso di lavoro di un fotografo sportivo.

Le condizioni dell’esperienza e i tempi ristretti non ci hanno consentito invece di provare l’Eye Control AF della EOS R3, ovvero il sistema che permette di selezionare il soggetto da tracciare e tenere a fuoco con i movimenti dell’occhio che osserva il mirino. Rimane la curiosità per una funzionalità unica nel suo genere, ma che (toccando con mano il prodotto) è al massimo la ciliegina su una torta già eccellente, con prestazioni fuori scala.

Il setup di scatto di alcune delle immagini della nostra gallery: EOS R3 con obiettivo RF 400mm f2,8L IS USM

Tech Test

Una fotocamera rivoluzionaria

Ci siamo avvicinati a questa prova della EOS R3 consapevoli che avremmo avuto fra le mani un prodotto dall’enorme potenziale. Dopo averci passato qualche ora, riteniamo che usare l’aggettivo “rivoluzionaria” per definire questa fotocamera non sia un eccesso, ma una considerazione oggettiva.

L’evoluzione tecnologica che Canon è riuscita a concretizzare nel giro di 3 anni, dalla presentazione della prima EOS R fino al lancio di questa R3, passando per EOS R5 ed R6, è degna di nota già di per sé. Ma se R5 ed R6 sono ottime fotocamere professionali che possono sostituire le reflex EOS 6D e EOS 5D, la nuova R3 fa categoria a sé.

Presso il target di professionisti cui è dedicata non ha alcun tipo di contraltare nel mondo reflex. Le uniche due caratteristiche per cui la 1DX Mark III può ancora superarla sono la durata della batteria e la raffica a 20 fps con otturatore meccanico (su R3 arriva a 12 fps, ma non ha ragion d’essere se paragonata ai 30 fps dell’otturatore elettronico). Sono poca cosa, se raffrontate a tutte le altre caratteristiche come la velocità di messa a fuoco, il tracciamento dei soggetti sportivi, la stabilizzazione IS fino a 8 stop, l’autofocus fino a -7,5 EV.

L’unico neo che davvero si può trovare a questa fotocamera è che è troppo perfetta e, data un’adeguata esperienza fotografica, fin troppo facile da usare. È difficile sporcare una foto per cercare l’errore creativo e la selezione all’ingresso la fa il prezzo (6289 euro per il solo corpo macchina) più che l’esperienza fotografica. Questioni per pochi eletti, però: ci sono schiere di fotografi sportivi e naturalisti, schietti a pragmatici, per i quali questa macchina semplificherà e alleggerirà il lavoro, consentendo di realizzare in meno tempo e più efficacemente un’enorme quantità di scatti vendibili.

Per tutti questi professionisti, la EOS R3 rappresenta, a un costo più che adeguato all’uso, la prima, vera opportunità di abbandonare del tutto la reflex, ora che il futuro della fotografia professionale è finalmente diventato il presente.