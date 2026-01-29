Canon e Tethys per la conservazione marina

Da oltre 15 anni, Canon e l’Istituto Tethys lavorano insieme per sostenere la conservazione dell’ambiente marino attraverso l’impiego di tecnologie di imaging avanzate. L’Istituto Tethys è un’organizzazione senza fini di lucro impegnata nella conservazione dell’ambiente marino attraverso ricerca scientifica e divulgazione.

In quasi quattro decenni di attività, Tethys ha costruito uno dei dataset più ampi sui cetacei del Mediterraneo e ha comunicato i risultati delle proprie ricerche attraverso oltre 700 pubblicazioni scientifiche. Tra i passaggi che ne hanno segnato la storia, Tethys è stato il primo a concepire e proporre la creazione di un’area protetta nel Mediterraneo nord-occidentale: il Santuario Pelagos per la conservazione dei mammiferi marini, la prima area al mondo istituita oltre le giurisdizioni nazionali.

Un altro elemento distintivo del metodo Tethys è l’approccio partecipativo: l’istituto coinvolge nelle attività in mare migliaia di appassionati di ogni nazionalità come collaboratori “non specialisti”, affiancando tecnologie innovative e partnership internazionali. In oltre 15 anni di collaborazione, Canon ha messo a disposizione di Tethys alcune delle sue soluzioni più evolute nel campo dell’imaging.

Nel lavoro dell’istituto, le immagini non sono solo un supporto narrativo: sono un vero strumento scientifico. Grazie alla partnership, Tethys può sfruttare al meglio la foto-identificazione, una tecnica che permette di riconoscere i cetacei a livello individuale e di raccogliere dati fondamentali per la loro tutela.

Il supporto di Canon, in particolare per il progetto Cetacean Sanctuary Research nel Mar Ligure, si è concretizzato nell’utilizzo delle soluzioni del sistema EOS R, progettate per offrire riprese di alta qualità anche in contesti complessi. Le fotocamere EOS, DSLR e mirrorless, uniscono sensori ad alta risoluzione e prestazioni efficaci su lunghe distanze e in condizioni di luce difficili: caratteristiche preziose quando si lavora in mare.

A completare il sistema, Canon ha reso disponibile anche una gamma di obiettivi professionali con elevata qualità ottica, stabilizzazione e messa a fuoco rapida, dalle focali grandangolari ai supertele, così da coprire esigenze differenti in base alle condizioni di osservazione. Una delle storie più rappresentative della collaborazione riguarda l’identificazione di due capodogli: Freddy e Canon, quest’ultimo battezzato così proprio in omaggio alla partnership.

Il capodoglio “Canon” è stato avvistato per la prima volta e poi nuovamente in diverse occasioni. In più occasioni, Canon è stato osservato insieme a Freddy, riconoscibile per un profondo taglio sul dorso, probabilmente causato da una collisione con una nave o da un attrezzo da pesca. Episodi come questo mostrano quanto immagini dettagliate possano fare la differenza: non solo per riconoscere gli individui, ma anche per comprendere la loro storia e i rischi a cui sono esposti.

All’interno del catalogo di foto-identificazione di Tethys, casi come Canon e Freddy sono emblematici perché aiutano ad analizzare la fedeltà al sito e, grazie alla condivisione dei cataloghi con altri istituti, anche gli spostamenti su scala mediterranea. Le fotografie diventano così un ponte tra ricerca e sensibilizzazione: servono a produrre conoscenza e, allo stesso tempo, a rendere visibile la necessità di proteggere questi ecosistemi.

La partnership tra Canon e Tethys è un esempio concreto di come scienza e tecnologia possano convergere verso una causa comune: proteggere il pianeta e i suoi ecosistemi. Nel tempo, l’imaging di alta qualità ha supportato il monitoraggio delle specie marine, la raccolta di informazioni sulle popolazioni e la divulgazione, contribuendo a costruire attenzione pubblica e consapevolezza.

L’impegno di Canon in ambito ambientale coinvolge anche altri progetti, come World Unseen Coralli, iniziativa dedicata alla rigenerazione delle barriere coralline nell’Oceano Indiano Occidentale in collaborazione con Nature Seychelles e Coral Spawning International. In questo contesto, le soluzioni di imaging permettono di documentare i processi di riproduzione dei coralli e di monitorare con continuità l’evoluzione delle barriere, generando dati utili per il ripristino e la protezione degli habitat.

Un percorso coerente con la filosofia Kyosei di Canon (“vivere e lavorare insieme per il bene comune”), che promuove collaborazione e innovazione al servizio della prosperità globale, della tutela ambientale e del benessere umano.