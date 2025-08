Cannonieri in forma: la classifica estiva dei goleador 2023

La competizione estiva tra i calciatori sta animando l’attesa per l’inizio delle stagioni ufficiali. In questo contesto, è emersa una classifica dei marcatori basata sui gol segnati nelle amichevoli pre-campionato, indicando i giocatori in forma.

Attualmente in testa alla classifica troviamo Azon del Como e Okafor del Milan, entrambi con 8 punti. Seguono Kean della Fiorentina, Leao del Milan ed E. Ferguson della Roma con 5 punti ciascuno. A quota 4 punti ci sono Orsolini del Bologna, Camarda del Lecce, Pinamonti del Sassuolo e Atta dell’Udinese.

Un gruppo di giocatori con 3 punti include Cambiaghi e Strefezza del Como, De Luca della Cremonese, Ndour della Fiorentina, e altri protagonisti come Loftus-Cheek del Milan e Dovbyk della Roma. La lista prosegue con numerosi calciatori che hanno siglato almeno un gol, tra cui signori del calibro di Ado, Guendouzi della Lazio e Dzeko della Fiorentina, che si trovano rispettivamente a 2 e 1 punto.

Le modalità di assegnazione dei punti sono precise. Si assegnano 3 punti per un gol realizzato contro squadre delle prime cinque leghe europee, 2 punti per le squadre di seconda serie delle stesse leghe e 1 punto in caso di reti contro club di livello inferiore e formazioni giovanili.

Questa classifica avrà valore temporaneo e sarà aggiornata fino all’ultima amichevole prima dell’inizio della stagione ufficiale, senza considerare competizioni ufficiali come la Coppa Italia o i playoff di Conference League.