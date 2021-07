Sarà un viaggio ambizioso e affascinante quello che il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e l’Assessore del Turismo dello Sport e dello Spettacolo Manlio Messina inizieranno con il progetto “Women And Cinema”. Quest’idea coinvolgerà, oltre che la Regione e Film Commission, anche il grande fotografo lussemburghese Moja in una mostra itinerante. Un viaggio che avrà come protagonisti il cinema, la donna, la meraviglia di una terra in cui l’arte e l’architettura affiorano tra scenari straordinari, per raccontare la Sicilia attraverso il suo sincretismo culturale, la profondità mediterranea, i colori e le luci, le tradizioni millenarie rintracciate negli sguardi, nei gesti, nella forza e dignità di alcune poderose figure femminili che il cinema ha esaltato: Angelica Sedara/Claudia Cardinale nel Gattopardo di Visconti, Karin/Ingrid Bergman in Stromboli di Roberto Rossellini e Malena/Monica Bellucci di Tornatore e tante altre a restituirci memoria di grandi narrazioni ed emozioni, in dodici luoghi iconici della Sicilia.





Fonte