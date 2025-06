“Cannes sotto i Riflettori: Le Star sbarcano in Città per un Festival di Glamour e Gossip!”

Il Festival del Cinema di Cannes attrae un numero sempre crescente di celebrità, rendendo il centro città particolarmente vivace. Tra i nomi noti presenti, spiccano Charli XCX e Gabbriette, che si distinguono per il loro stile unico anche nel contesto raffinato della Costa Azzurra.

Charli XCX indossa un bustier vintage di Vivienne Westwood in avorio e nero, abbinato a una mini gonna a vita bassissima che mette in risalto l’ombelico. Completa il look con scarpe platform stringate della stessa designer e una borsa a spalla nera.

Gabbriette presenta un outfit ispirato agli anni 2000, composto da un completo di satin oro pallido. Il top, con scollo incrociato gioiello, è arricchito da dettagli sportivi, come la fascia elastica con scritte in stile goth, e pantaloni slim-fit.

L’atmosfera di Cannes è caratterizzata da stili audaci e distintivi, riflettendo l’essenza delle due artiste.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: instagram.com