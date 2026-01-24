Cannelloni di Nonna Lalla

Chi se li dimentica i cannelloni della nonna? Quelle domeniche che, più raggiante che mai, li portava in tavola in teglie che in proporzione erano più grandi di lei eppure mai grandi abbastanza per far fare il bis a tutti noi nipoti. Un tuffo al cuore solo a pensarci, ma anche a vederli di nuovo in tv, con l’arrivo di un’altra nonna speciale.

Lei è Nonna Lalla, protagonista di “La Casa di Nonna Lalla”, il programma prodotto da Al.ta Cucina per Warner Bros. Discovery, in onda su Food Network canale 33, con cui ci porta a casa sua e ci racconta le sue storie più care attraverso piatti speciali, proprio come i cannelloni di cui ci ha dato la ricetta.

Un assaggio di un folto ricettario di famiglia dove ogni persona cara è legata a un piatto: il suo papà al pane ai broccoletti, le nonne Lisandrina e Maria al pane ammollo con fagioli e alle lasagne, e la sua mamma a cui è legata proprio questa speciale ricetta dei cannelloni. Ogni piatto un ricordo, un gesto d’affetto, un’emozione, come sempre accade nella cucina italiana.

Nonna Lalla ce lo racconta dalla sua bella cucina nel piccolo borgo di Palombara Sabina, in provincia di Roma, dandoci tanti consigli pratici e svelando curiosità sul mondo di una volta. Ecco uno dei suoi ricordi: sì, un po’ è anche nostro.

Ingredienti per 12 cannelloni: per la pasta, per il ripieno ci sono 500g di carne mista a pezzettoni, sedano, cipolla, 2 carote, olio evo, 1 bicchiere di vino, sale fino, Parmigiano, Besciamella, 1 mozzarella grande. Per il sugo ci sono 1 bottiglia di passata di pomodoro, olio evo, carota, cipolla, sedano, sale fino.

Il procedimento prevede di iniziare dall’impasto, poi preparare il ripieno per i cannelloni e il sugo. Si stende l’impasto, si tagliano delle strisce per creare i cannelloni, si sbollentano in acqua bollente salata e poi si passano in acqua fredda. Si frulla la carne cotta e si aggiunge un po’ di parmigiano e qualche cucchiaio di besciamella. Si frulla anche il sugo con gli odori e si versa qualche cucchiaio sul fondo della pirofila. Si riempiono i cannelloni con il composto di carne e si adagiano nella pirofila, coperti con altro sugo, un po’ di ripieno, mozzarella e parmigiano. Si cuociono in forno a 180 gradi per circa mezz’oretta finché si crea una bella crosticina sopra.