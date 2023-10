Cannelloni alla zucca (con ripieno cremoso e filante) Ricetta veloce

I Cannelloni alla zucca sono un primo piatto con la zucca molto gustoso; una variante vegetariana dei Cannelloni classici; in questo caso i cilindri di pasta sono farciti con un ripieno di crema di zucca e provola poi ricoperti di besciamella e formaggio e infine cotti al forno; dove tutti gli ingredienti si abbracciano insieme dando vita ad una teglia saporita di Cannelloni con la zucca dal cuore filante e una superficie gratinata da acquolina!

Ormai è risaputa la mia passione per i primi con questo ortaggio autunnale, dal classico Risotto alla zucca, alla Pasta e zucca alla napoletana; alla versione condita con il Ragu di zucca, a quella gratinata al forno, alla meravigliose Lasagne e Tortelli sono sempre successo anche tra i bambini! Questa volta ho voluto sperimentare con i cannelloni e devo dire che sono venuti strepitosi!

Inoltre è anche una preparazione molto semplice, potete utilizzare le classiche sfoglie di Pasta fresca oppure quelli già pronti se volete una versione più veloce! Potete scegliere la zucca che preferite, anche se sapete che io prediligo la delica o mantovana per la polpa gialla molto corposa e saporita. Il tempo di ridurla in crema al profumo di rosmarino, farcire e assemblare . Unica attenzione alla consistenza del ripieno che deve presentarsi cremoso ma allo stesso tempo compatto e non troppo liquido; nel procedimento trovate tutti i consigli! e vedrete che porterete in tavola dei Cannelloni alla zucca succulenti senza paragoni!

Proprio come le Lasagne vegetariane e i gustosi Cannelloni ricotta e spinaci; Io li trovo perfetti per le occasioni speciali, come primo della domenica per un pranzo in famiglia, una cena tra amici ; si possono preparare con largo anticipo, e devo dire sono ottimi anche il giorno dopo o riscaldati! quindi in previsioni di ospiti e feste; e naturalmente per halloween magari da servire in un menu a tema prima di una fetta di Torta alla zucca!

Ricetta Cannelloni alla zucca

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 20 minuti 40 minuti 1h

Ingredienti

Quantità per 4 persone – 1 teglia da 26 cm 10 cannelloni (pronti o all’uovo)

800 gr di polpa di zucca cruda

1 dose della mia Besciamella

250 gr di provola

2 spicchi d’aglio

olio extravergine

rosmarino

sale

pepe ( facoltativo)

2 cucchiai di grana o parmigiano

Procedimento