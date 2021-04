“Da quando prendo le mie gocce ogni sera, la mia vita è cambiata”. Mara Ribera vive a Milano e convive con il dolore cronico da trent’anni. “Soffro di cefalea da sempre e per decenni ho vissuto una vita d’inferno, ho provato qualsiasi farmaco ma niente riusciva a farmi stare meglio”. Fino alla scoperta della cannabis terapeutica all’Ospedale Niguarda: “Mi ha consentito finalmente una vita normale, un risultato insperato”, spiega Ribera. Che però sottolinea i limiti della situazione italiana: “La cannabis terapeutica in Italia non è ancora accettata, molti medici si rifiutano di prescriverla e chi vive nei piccoli paesi viene additato come drogato”.

