Cannabis per animali: benefici e sicurezza nei trattamenti

Negli ultimi anni, l’uso della cannabis medicinale per gli animali domestici ha suscitato un crescente interesse. In particolare, i prodotti contenenti cannabidiolo (CBD) sono stati studiati per il loro potenziale nella cura di diverse patologie nei cani e nei gatti.

Una revisione sistematica condotta tra febbraio 2014 e febbraio 2024 ha analizzato la letteratura scientifica disponibile su piattaforme come PubMed e Scopus, evidenziando l’uso di cannabis terapeutica per varie condizioni. Sono stati esaminati ventidue articoli che si concentravano su applicazioni del CBD in particolare per osteoartrite, epilessia, dermatite atopica, dolore post-operatorio e disturbi comportamentali.

I risultati indicano che i prodotti a base di CBD possono contribuire a migliorare il dolore, il comportamento e le crisi epilettiche negli animali. Inoltre, non sono stati riportati eventi avversi gravi associati al loro utilizzo. Tuttavia, è importante notare che la ricerca sugli effetti della cannabis nei gatti rimane limitata, con soli due studi a disposizione.

Malgrado i risultati promettenti, gli aspetti legati all’efficacia a lungo termine, le dosi ottimali e la sicurezza complessiva dei trattamenti a base di cannabis per uso veterinario necessitano di ulteriori indagini. Sono richiesti ulteriori studi per validare il loro potenziale terapeutico e per garantirne un uso sicuro nel contesto della medicina veterinaria, facendo attenzione a non trascurare gli aspetti specifici relativi ai gatti.