Depenalizzare la cannabis, consentendone la coltivazione per aprire la strada alla legalizzazione. Parte domani un referendum online aperto a tutti i cittadini. L’obiettivo è raccogliere 500 mila firme digitali entro la fine del mese. Una corsa contro il tempo.

Il quesito referendario propone di intervenire sia sul piano della rilevanza penale sia su quello delle sanzioni amministrative per quanto riguarda la cannabis.

A proporlo, e depositarlo in Cassazione lo scorso 7 settembre, un gruppo di esperti, giuristi e militanti, da sempre impegnati contro il proibizionismo, coordinati dalle Associazioni Luca Coscioni, Meglio Legale, Forum Droghe, Antigone, Società della Ragione. Alla proposta hanno preso parte anche rappresentanti dei partiti +Europa, Possibile e Radicali italiani.

L’obiettivo è quello di superare l’ostruzionismo delle destre dopo l’approvazione del testo base in Commissione Giustizia che depenalizza la coltivazione di massimo 4 piante di cannabis.

“La destra minaccia di fare ostruzionismo al disegno di legge sulla coltivazione domestica? – chiede retoricamente sui social Riccardo Magi di + Europa – Noi faremo di tutto perché l’iter parlamentare non si blocchi ma è necessario mettere in campo anche un’altra possibilità e dare voce ai cittadini per modificare una legge sbagliata attraverso un referendum sulla canabis. Con lo straordinario successo di Eutanasia Legale abbiamo dimostrato che il Paese è più avanti del Parlamento su alcuni temi ed è pronto a mobilitarsi e scegliere. Da domani sarà possibile firmare online per depenalizzare la Cannabis e aprire finalmente alla legalizzazione”.

“Legalizzare – aggiungono Massimiliano Iervolino e Giulia Crivellini, segretario e tesoriera di Radicali Italiani – vuol dire togliere ossigeno alle mafie che gestiscono il traffico e lo spaccio. Quello della coltivazione, vendita e consumo di cannabis è una delle questioni sociali più importanti nel nostro Paese. Un tema che attraversa la giustizia, la salute pubblica, la sicurezza, la possibilità di impresa, la ricerca scientifica, le libertà individuali e, soprattutto, la lotta alle mafie”.

“Secondo l’ultima relazione al parlamento sulle tossicodipendenze la spesa per il consumo complessivo di sostanze proibite ammonta a 16,2 miliardi di euro che sono finiti direttamente nelle tasche della criminalità organizzata – sottolineano i Radicali – Di questi ben 6,3 miliardi di euro (39% del totale) derivano dal mercato nero dei cannabinoidi. La legalizzazione della produzione, commercio e distribuzione dei derivati della cannabis sottrarrebbe ingenti quantità di denaro cash alle narcomafie, tali da metterne in crisi la stessa esistenza. E la legalizzazione cambierebbe letteralmente la vita a decine di migliaia di persone, risucchiate nel circuito repressivo”.