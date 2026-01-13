Canis italiani super intelligenti

Alcuni cani sono più intelligenti degli altri e possono avere capacità mentali che li distinguono dai loro simili. Uno studio condotto dal dipartimento di Etologia dell’Università Eötvös Loránd di Budapest ha scoperto che alcuni cani possono comprendere il significato di alcuni vocaboli anche solo ascoltando conversazioni che non li vedono coinvolti, proprio come farebbero bambini di un anno e mezzo, o addirittura meglio.

L’esperimento si è svolto in due fasi, ognuna della durata di otto minuti, e ha coinvolto dieci cani dotati di un già comprovato talento per le parole, noti come “Gifted Word Learner” (Gwl). Nella prima fase, i proprietari hanno interagito direttamente con i cani mostrando e nominando ripetutamente due nuovi giocattoli. Nella seconda fase, gli animali hanno solo potuto ascoltare alcune conversazioni tra i proprietari stessi e un familiare relative ad altri due giocattoli.

I test di riconoscimento condotti chiedendo agli esemplari di recuperare gli oggetti in questione da un’altra stanza hanno riscontrato tassi di apprendimento dell’80% nella prima fase e del 100% nella seconda. I ricercatori hanno poi svolto un altro esperimento chiedendo ai proprietari di pronunciare il nome di altri nuovi giocattoli solo dopo averli riposti in una cesta, quando i cani non potevano più vederli. Nonostante tale difficoltà aggiuntiva, la maggior parte di questi ultimi è ugualmente riuscita a imparare i nomi corretti.

I risultati dimostrano che i processi socio-cognitivi che consentono l’apprendimento delle parole dal linguaggio udito per caso non sono esclusivamente umani e sono sorprendentemente simili a quelle dei bambini piccoli. Tuttavia, i cani Gwl sono estremamente rari e le loro straordinarie capacità riflettono probabilmente una combinazione di predisposizioni individuali ed esperienze di vita uniche.