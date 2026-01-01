Canili in cerca di casa in Italia

9.9 C
La rubrica “Pelosetti in cerca di casa” torna con la collaborazione della delegazione Asti e la Sezione di Alba, Langhe e Roero dell’Associazione nazionale protezione animali e ambiente (A.N.P.A.). L’obiettivo della rubrica è quello di cercare una casa per cani e gatti reduci da maltrattamento o abbandono o semplicemente di proprietà di persone che non possono più occuparsene.

Si presentano due nuovi amici a 4 zampe in cerca di adozione: Sirio, un bellissimo certosino di circa 5 anni, sano e molto socievole e affettuoso, e Titti, un cucciolo di circa 4 mesi, vivace, gioioso e molto tenero, abituato alle persone e ai suoi simili.

L’A.N.P.A. è un’associazione con diverse sedi sul territorio nazionale che opera a tutela degli animali e dell’ambiente. Le sedi di Asti e Alba collaborano attivamente per realizzare iniziative comuni, come la partecipazione a manifestazioni locali con distribuzione di materiale informativo su temi animalisti, la raccolta di cibo, medicinali e coperte per canili e gattili, e il sostegno a persone in difficoltà per il mantenimento dei propri animali.

I volontari dell’A.N.P.A. intervengono in casi di maltrattamento e/o abbandono di animali, promuovono buone adozioni di cani e gatti, e offrono trasporto e cure mediche per animali in difficoltà. L’associazione è disponibile per visite pre e post affido e per il sostegno economico a persone in difficoltà. Per informazioni e adozioni, è possibile contattare l’A.N.P.A. ai numeri 3392928707, 3471825491, 3292760240, 3358129997, o inviare una mail all’indirizzo [email protected].

