Canili fuori dai parchi di Curno

Il Comune di Curno ha approvato un regolamento che vieta l’accesso agli animali nei parchi pubblici. Ciò significa che anche i cani, considerati il miglior amico dell’uomo, non sono ammessi nei parchi pubblici del Comune. Il regolamento, composto da quattro pagine, elenca una serie di divieti, tra cui il comma n) che vieta l’ingresso di animali di qualsiasi specie e/o razza.

Nel frattempo, è stata introdotta con successo la pet therapy con i cani in ospedale, che utilizza cani addestrati per migliorare il benessere fisico, emotivo e sociale dei pazienti. Inoltre, una sentenza del Tar del Lazio ha annullato un’ordinanza di un comune che aveva stabilito il divieto assoluto e indiscriminato di accesso dei cani in tutte le aree verdi, considerandola sproporzionata e limitativa della libertà di circolazione delle persone.

Il Comune di Curno dovrà ora dotarsi di sistema di controllo per far rispettare il divieto, probabilmente con l’intervento della Polizia Locale. Tuttavia, si può pensare che questo compito potrebbe distogliere la polizia da altre attività più importanti, come la viabilità e la sicurezza del territorio. Il regolamento del Comune di Curno pone i divieti al di sopra del buon senso comportamentale dei cittadini, vietando quanto si concilia con educare, come il caso dei cani in ospedale.