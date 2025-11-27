Canili di Molfetta migliorano la sicurezza

Il Comune di Molfetta ha autorizzato un nuovo percorso formativo per dieci agenti della Polizia Locale. L’obiettivo di questo percorso è potenziare la sicurezza, le capacità operative e la prontezza nei servizi serali e notturni.

Un contributo di 3.300 euro è stato previsto per due giorni di addestramento intensivo.

L’addestramento si concentrerà su diverse aree, tra cui tecniche operative, uso dell’arma, gestione delle emergenze e controllo del territorio.