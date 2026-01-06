Canili abbandonati a Milano

A Milano, due cani sono stati sequestrati dopo essere stati utilizzati per l’accattonaggio senza la documentazione necessaria. Gli animali sono stati messi in sicurezza e si stanno valutando le misure legali necessarie per garantire il loro benessere e trovare una sistemazione adeguata.

L’operazione è stata condotta dalle Guardie Zoofile dell’OIPA, che hanno agito a seguito di una segnalazione. Uno dei cani aveva un passaporto falso, che non consentiva di verificare l’identità o la storia sanitaria dell’animale, sollevando preoccupazioni sulla sua provenienza. L’assenza di documentazione valida ha attivato le procedure di sequestro, garantendo la sicurezza dell’animale.

Pochi giorni dopo, le Guardie hanno rintracciato lo stesso individuo con un secondo cane, che non era di sua proprietà e era stato ceduto senza chiarezza sulla sua gestione. Questa scoperta ha messo in luce la gravità della situazione e la necessità di interventi rapidi per proteggere gli animali.

Entrambi i cani sequestrati sono stati trasferiti al canile sanitario per ricevere le cure necessarie. Una volta completate le procedure burocratiche e trascorso il periodo di osservazione previsto dalla legge, saranno resi disponibili per l’adozione.

Il coordinatore delle Guardie Zoofile ha sottolineato la gravità di tali situazioni e l’importanza della segnalazione di episodi di maltrattamento o incuria nei confronti degli animali. Per segnalare situazioni sospette a Milano e provincia, è possibile contattare l’OIPA via email. In altre zone d’Italia, si può utilizzare il sito web guardiezoofile.info per trovare informazioni sui nuclei attivi e le modalità di segnalazione.