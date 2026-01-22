8.1 C
Canile sovraffollato a Apecchio

A Apecchio, in località Tanci, una zona isolata al confine tra Marche e Umbria, è stata scoperta una situazione di promiscuità uomo-animale in una casa dove vivevano 32 cani. Gli animali, tra cui Rottweiler e meticci, sono stati sequestrati e trasferiti in canile a causa delle precarie condizioni igienico-sanitarie in cui si trovavano.

Il sindaco di Apecchio, Vittorio Nicolucci, e il vicesindaco Francesco Canterini hanno spiegato che nella casa vivevano un uomo di 39 anni e una donna. L’intervento è partito da una segnalazione fatta alla Polizia municipale di Apecchio, che ha riscontrato gravi condizioni igienico-sanitarie e ha deciso di trasferire i cani in canile.

L’uomo si occupava degli animali e aveva predisposto diversi box all’esterno e all’interno della casa, ma la situazione di promiscuità uomo-animale era evidente, con alcuni cani che entravano e uscivano dalla casa. Non sono state rilevate particolari situazioni di stress e malessere dei cani, ma l’uomo e la donna si sono dimostrati collaborativi.

L’obiettivo del Comune è quello di dare i cani in affidamento, poiché al momento l’onere per mantenerli nei canili è a carico del Comune e diventa complicato con un numero così elevato di animali. Il sindaco ha sottolineato che il benessere delle persone e dei cani è la priorità e che l’operazione è stata ben coordinata grazie alla collaborazione di tutte le figure coinvolte.

