Canile sanitario a Viterbo: un passo per il benessere animale

Da StraNotizie
Canile sanitario a Viterbo: un passo per il benessere animale

Il Comune di Viterbo sta per realizzare un canile sanitario, come annunciato dall’assessora Elena Angiani in risposta a un’interrogazione della consigliera Alessandra Troncarelli. Questo progetto è attualmente nelle fasi iniziali.

Recentemente, è stata firmata una determina che incarica l’architetto Luca Pasqualetti di progettare la nuova struttura. Angiani spiega che il canile avrà una forma snella, composta da due moduli abitativi e box per il ricovero degli animali. L’area scelta si trova al Poggino e ha una superficie di circa 250 metri quadrati.

Il canile sanitario sarà fondamentale per accogliere cani e gatti recuperati sul territorio, che saranno sottoposti a controlli, sterilizzati e ospitati per circa quindici giorni prima di essere trasferiti nei canili rifugio. Per la progettazione, sono stati stanziati circa 22mila euro.

Attualmente, il Comune collabora con una struttura privata a Montefiascone, ma questa soluzione non è sostenibile a lungo termine. Francesco Buzzi, consigliere delegato al benessere animale, sottolinea l’importanza di avere una struttura propria dove la Asl veterinaria possa operare senza dipendere dai privati. Viterbo, in quanto capoluogo di provincia, deve offrire un servizio di riferimento per l’intera area, e si spera in un sostegno economico da parte della Regione una volta ottenute le autorizzazioni.

Paola Viglino, referente del canile comunale, esprime grande soddisfazione per l’iniziativa. Il canile garantirà un punto di prima accoglienza e ricovero temporaneo, dedicato all’osservazione e cura degli animali vaganti, feriti o in difficoltà, frutto di una collaborazione tra amministrazione, Asl e associazioni locali.

