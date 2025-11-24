Canile in auto: le nuove regole in Italia

Portare il proprio cane in auto è un gesto abituale per milioni di persone, ma una recente interpretazione delle norme ha introdotto controlli più rigidi. La mobilità con gli animali domestici è diventata sempre più frequente, sia per spostamenti brevi, visite veterinarie, weekend fuori città o semplici tragitti quotidiani.

Tuttavia, la legge che regola il trasporto degli animali non è così permissiva e non lascia spazio alle abitudini consolidate se queste possono incidere sulla sicurezza stradale. L’aumento dei controlli sulle condotte che possono generare distrazioni ha portato le autorità a intervenire con maggiore decisione anche sul fronte del trasporto degli animali.

La normativa esiste da tempo, ma oggi viene applicata con più rigore, e non sono pochi i proprietari che si sono trovati a ricevere una sanzione senza essersi resi conto di aver commesso un’infrazione. Il Codice della Strada stabilisce che gli animali possano essere trasportati liberamente, ma solo se le loro modalità di presenza in auto non rappresentano un rischio per la guida.

Gli animali non devono ostacolare i movimenti del conducente né bloccare la visuale. La norma individua inoltre soluzioni precise per il trasporto corretto: l’animale deve essere sistemato in un trasportino, in un vano posteriore separato da una rete omologata o legato con sistemi di ritenuta specifici.

La nuova rigidità nei controlli nasce proprio dall’interpretazione di questa disposizione. Gli agenti possono infatti sanzionare chiunque abbia un cane libero nell’abitacolo, anche se seduto tranquillamente sul sedile, perché in caso di frenata brusca potrebbe diventare un pericolo sia per sé stesso sia per i passeggeri.

Durante i controlli, gli agenti verificano soprattutto due elementi: se l’animale sia correttamente contenuto e se la sua presenza possa interferire con i comandi o con i movimenti del guidatore. In caso di irregolarità scatta la sanzione, che può essere particolarmente salata. La reazione dei proprietari è comprensibile, perché molti ritenevano di essere in regola semplicemente mantenendo il cane sul sedile posteriore. Ma la norma è chiara: non basta. Per evitare brutte sorprese è necessario adottare un sistema di trasporto omologato, che garantisca sicurezza all’animale e serenità al conducente.