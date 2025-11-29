Canile di Piombino apre le porte

Il canile di Piombino aprirà le sue porte a tutti gli amanti degli animali per celebrare il primo anno di gestione della struttura da parte della Cooperativa Il Melograno. L’open day sarà un’occasione unica per conoscere da vicino gli animali ospiti e scoprire il lavoro svolto con passione e professionalità.

L’evento prevede un programma ricco di attività, tra cui la presentazione del canile, visite guidate, un brunch solidale e attività ludiche per grandi e piccini con i cani del canile. Sarà inoltre possibile effettuare un aperitivo su richiesta. Per informazioni sull’evento è possibile contattare il numero 340 239 8413.

L’Amministrazione Comunale celebra con entusiasmo il primo anno della nuova gestione del canile e gattile municipale, che ha visto una netta accelerazione nell’attività di soccorso, cura e soprattutto adozioni. I dati emersi dai report annuali confermano il successo dell’approccio adottato, con una crescita significativa nel benessere degli animali.

Il canile ha mostrato segnali molto incoraggianti e una gestione proattiva delle emergenze, con 47 ingressi gestiti e 15 adozioni registrate. Il settore felino ha registrato numeri da record, con 73 gatti dati in adozione e 267 gatti assistiti. L’Amministrazione comunale ha sottolineato che il benessere degli animali è una priorità assoluta e che ogni segnalazione viene presa in carico con la massima serietà.

Recentemente, sono state avanzate alcune segnalazioni relative al freddo all’interno dei box del canile. L’assessora alla tutela degli animali, Rossana Bacci, ha rassicurato la cittadinanza sulle misure adottate e in corso di attuazione, sottolineando che il benessere degli animali è una priorità assoluta. La gestione del canile e l’amministrazione si sono attivate per trovare una soluzione innovativa e risolutiva, come l’installazione di coperte riscaldate di nuova generazione.