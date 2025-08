Canile di Cremona: oltre 60 cani in cerca di aiuto urgente

La situazione nei canili italiani, in particolare a Cremona, sta raggiungendo livelli critici. La presidente dell’Associazione Zoofili Cremonesi, Alessandra Bonvicini, ha segnalato che attualmente la struttura ospita circa sessanta cani, un numero decisamente superiore rispetto alla capienza abituale di 30-35 animali.

Questa emergenza non è attribuibile solo agli abbandoni estivi, che comunque si registrano, ma è principalmente dovuta alle rinunce da parte dei proprietari. Sempre più spesso, i cani vengono portati dai loro stessi padroni che non riescono più a prendersene cura. Bonvicini ha evidenziato che la maggior parte degli animali in arrivo è di taglia grande, richiedendo così maggiori risorse in termini di tempo e spazio. Purtroppo, molti nuovi proprietari non comprendono completamente l’impegno necessario per allevare un cane e, una volta realizzato, decidono di rinunciare a loro.

In questo periodo, le adozioni sono sensibilmente diminuite, complicando ulteriormente la situazione del canile. Mentre nell’anno precedente erano riusciti a trovare una nuova famiglia a circa cento cani, ora, soprattutto gli esemplari di taglia grande, faticano a trovare adozioni.

L’Associazione invita i proprietari a riflettere sulle possibilità di accogliere i propri animali anche durante le vacanze. Oggi esistono molte strutture pet-friendly, oltre alla possibilità di utilizzare pensioni per animali, al fine di evitare abbandoni o restituzioni che comportano sofferenze per i cani coinvolti.