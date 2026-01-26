Canile abusivo a Ercolano

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno scoperto un allevamento abusivo di cani di piccola taglia a Ercolano. L’intervento è stato condotto dai finanzieri della Compagnia di Portici, che erano stati insospettiti dal continuo abbaiare proveniente da una serra dismessa situata su un terreno agricolo.

All’interno della struttura sono stati rinvenuti 43 cani di varie razze, tra cui barboncini, maltesi e spitz, detenuti in gabbie e in gravissime condizioni igienico-sanitarie. Con il supporto del personale veterinario della ASL Napoli 3 Sud, è stato accertato che l’allevamento non rispettava la normativa vigente. Gli animali vivevano in spazi angusti, tra rifiuti speciali, scarti alimentari ed escrementi, e alcuni di essi risultavano privi del microchip obbligatorio.

Durante l’ispezione sono state rinvenute anche due carcasse di animali, abbandonate in un sacco tra i rifiuti. Il responsabile dell’attività, un giovane di 25 anni residente a Portici, è risultato sprovvisto di qualsiasi autorizzazione per lo svolgimento dell’attività di allevamento e della documentazione attestante la provenienza e la titolarità degli animali.

Secondo le stime degli investigatori, il commercio clandestino avrebbe potuto generare un giro d’affari superiore ai 50 mila euro, considerando l’elevata richiesta sul mercato nazionale di cani di razza di piccola taglia. Al termine delle operazioni, il 25enne è stato denunciato per abbandono e maltrattamento di animali. I cani sono stati sequestrati e affidati in custodia giudiziale, con l’obbligo di adeguarsi entro 30 giorni alle prescrizioni impartite dalla ASL per la regolarizzazione della situazione.