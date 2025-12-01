Canidi a Manhattan

Siete curiosi di sapere cosa combinano i nostri amati amici a quattro zampe quando usciamo di casa lasciandoli lì, padroni di tutto? Max, un vivace Jack Russell, conduce una vita tranquilla nell’appartamento di un condominio di Manhattan. Quando la sua padrona va a lavoro, inizia per lui il divertimento con gli altri cani del palazzo, con cibo, giochi e festa per tutti.

Tuttavia, il quieto vivere di Max viene messo a soqquadro dall’arrivo in casa di Duke, uno sciatto e mastodontico meticcio che la sua padroncina Katie ha portato con sé. La convivenza tra i due cani appare complessa sin da subito, e i due non fanno che litigare fino al giorno in cui Max e il nuovo arrivato portano la loro battaglia oltre le mura di casa.

Lontano dal mondo protetto cui sono abituati, le loro strade incrociano quelle di una banda di animali, capitanata da un coniglietto bianco e sociopatico, che sta organizzando una ribellione. Il film d’animazione è diretto da Yarrow Cheney e Chris Renaud, già noti per aver lavorato a “Cattivissimo me” e “Minions”. Il team di produzione si ricompone con alcuni nuovi ingressi, tra cui i produttori, il regista Chris Renaud, gli sceneggiatori Cinco Paul e Ken Daurio, e i nuovi arrivati Brian Lynch e Simon Rich.