mercoledì – 14 Gennaio 2026
Animali

Cani uccisi con arma da fuoco in Puglia

Cani uccisi con arma da fuoco in Puglia

Due cani sono stati uccisi con colpi di arma da fuoco nel Tarantino. Il 10 gennaio, nel territorio di Martina Franca, è stato trovato il cadavere di una cagna dal mantello bianco con segni di un pallino da caccia nella ferita alla gola. Il microchip ha rivelato che il cane apparteneva al Comune di Taranto.

Un altro cane, un incrocio di pastore tedesco, è stato ritrovato il 6 gennaio, vivo ma in gravi condizioni, nelle campagne di Grottaglie, lungo la provinciale 90 per Fragagnano. Si indaga sulla possibilità che i due cani siano stati uccisi con la stessa arma.

I cani, di nome Billy e Bianca, erano seguiti da una volontaria e intestati al Comune di Taranto. L’associazione OIpa ha commentato l’accaduto, mentre la Asl Taranto si è messa a disposizione degli investigatori per fare piena luce sui fatti.

