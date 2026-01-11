Cani uccisi a Taranto

Due cani di quartiere, Billy e Nina, sono stati trovati morti dopo essere stati colpiti con un fucile da caccia nelle campagne tra Grottaglie e Fragagnano. I cani, regolarmente microchippati e sterilizzati, erano intestati al comune di Taranto e frequentavano la zona da anni. Erano amati da tutti i residenti.

Billy, un maschio simil pastore tedesco, è stato gravemente ferito con ripetuti colpi di fucile soprattutto sul muso e morto il giorno dopo in una clinica veterinaria. Nina, una femmina simil maremmana, è stata ritrovata morta per colpi d’arma da fuoco non lontano dal punto dove Billy era stato colpito.

La Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente ha presentato denuncia e ha annunciato che si costituirà parte civile se verrà individuato il responsabile, chiedendo una punizione in base al secondo comma dell’art.544 bis del Codice penale. La presidente della Lega, Michela Vittoria Brambilla, ha definito l’uccisione dei cani un atto di crudeltà che lascia increduli e ha auspicato che le indagini facciano piena luce su quanto accaduto.