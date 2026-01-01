7.8 C
Roma
giovedì – 1 Gennaio 2026
Animali

Cani terrorizzati a Pescara

Da stranotizie
Cani terrorizzati a Pescara

A Pescara, la notte di San Silvestro è stata caratterizzata da migliaia di fuochi d’artificio esplosi allo scoccare della mezzanotte. Nonostante l’ordinanza del sindaco Carlo Masci che vietava l’esplosione di fuochi pirotecnici, molti cittadini si sono scatenati nel dare il benvenuto al nuovo anno.

Soprattutto dalle zone collinari, è stato ben visibile come il cielo si sia illuminato in numerosi punti del capoluogo adriatico. Per circa 40 minuti, le esplosioni dei fuochi d’artificio e dei petardi sono proseguite. I proprietari di animali domestici, come cani o gatti, hanno notato quanto questi si siano terrorizzati a causa del frastuono. Fortunatamente, la nottata di Capodanno sembra essere passata senza feriti gravi a causa di botti e petardi.

🐶🐱 Consiglio per i tuoi animali:
Su Robinson Pet Shop trovi alimenti, giochi e accessori di qualità per il benessere dei tuoi amici a quattro zampe.

🐾 Vai a Robinson Pet Shop
Articolo precedente
Turismo Italia: servizi e destinazioni
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Bilancio di San Giorgio

Nfl su Netflix a Natale

Perdita di peso: Novo Nordisk

Pallavolo Italia

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.