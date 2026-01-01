Cani terrorizzati a Pescara

A Pescara, la notte di San Silvestro è stata caratterizzata da migliaia di fuochi d’artificio esplosi allo scoccare della mezzanotte. Nonostante l’ordinanza del sindaco Carlo Masci che vietava l’esplosione di fuochi pirotecnici, molti cittadini si sono scatenati nel dare il benvenuto al nuovo anno.

Soprattutto dalle zone collinari, è stato ben visibile come il cielo si sia illuminato in numerosi punti del capoluogo adriatico. Per circa 40 minuti, le esplosioni dei fuochi d’artificio e dei petardi sono proseguite. I proprietari di animali domestici, come cani o gatti, hanno notato quanto questi si siano terrorizzati a causa del frastuono. Fortunatamente, la nottata di Capodanno sembra essere passata senza feriti gravi a causa di botti e petardi.