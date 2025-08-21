25.8 C
Cani sfruttati in strada: attivismo e sequestri in Italia

Un uomo è stato trovato seduto a terra in via Mestrina con una giovane cagnolina al suo fianco e un vaso per raccogliere monete. Le associazioni animaliste, preoccupate per la situazione, hanno contattato la polizia locale per segnalare la presenza dei due in strada.

Quando gli agenti sono arrivati, hanno deciso di intervenire: hanno multato l’uomo per accattonaggio, pratiche vietate dal regolamento comunale, comminandogli una sanzione di 350 euro e sequestrando la cagnolina, una meticcia di un anno. Questo episodio segna il undicesimo sequestro di un cane utilizzato per raccogliere soldi da inizio anno. Un caso recente ha visto il sequestro di una femmina incinta, che ha partorito poco dopo essere arrivata in canile.

L’uomo multato ha la possibilità di riprendere il cane pagando la multa. Tuttavia, questi animali, spesso parte di un traffico internazionale, vengono rivenduti o scambiati nel giro di pochi mesi. Le certificazioni sanitarie necessarie per il loro viaggio all’estero possono essere ottenute a basso costo, e raramente qualcuno torna a riprenderli.

Tuttavia, come spiega il vicecomandante della polizia locale, Gianni Franzoi, il sequestro amministrativo consente di velocizzare il processo di adozione, permettendo ai cani di trovare nuove famiglie e offrendo loro un trattamento dignitoso.

