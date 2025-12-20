15.7 C
Cani salvati in Abruzzo

I carabinieri forestali del nucleo di Atessa hanno salvato e messo in sicurezza 12 cani che erano legati alla catena, rinchiusi in piccoli box in mezzo alle loro deiezioni, sdraiati sul pavimento fra i rifiuti edili. I militari avevano avviato un’importante attività di controllo finalizzata alla tutela del benessere animale dopo una serie di segnalazioni per presunti maltrattamenti e disturbi alla quiete pubblica.

Insieme a personale della Asl Lanciano Vasto Chieti, i carabinieri forestali hanno eseguito un sopralluogo, constatando la presenza di vari cani detenuti alla catena e in box, in mezzo alle deiezioni accumulate all’interno delle stesse strutture. Dei sei animali legati alla catena, due sono stati rilevati all’interno dei box vincolati con catena corta, uno è stato rilevato ancorato a un attrezzo agricolo, mentre altri tre sono stati rinvenuti su pavimentazione in parte ricoperta da sfridi di rifiuti edili, anche taglienti.

I cani erano 10 incroci pitbull, un American bully e due rottweiler. Il responsabile è stato denunciato per il reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e per il reato di abbandono/deposito in modo incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi. I cani sono stati messi in sicurezza, affidati al canile Il Villaggio di Fallo, con giudiziale custodia del direttore sanitario del canile predetto e sottoposti a cure grazie anche alla collaborazione della Asl veterinaria.

L’operazione rientra in un più ampio piano di monitoraggio che i carabinieri forestali stanno svolgendo sul territorio per contrastare i reati in materia di tutela degli animali e garantire il rispetto delle normative vigenti. Il comando dei carabinieri forestali invita i cittadini a segnalare eventuali situazioni sospette o comportamenti che possano costituire reato, ricordando che la collaborazione delle comunità è fondamentale per la protezione del patrimonio faunistico e il benessere degli animali.

