Cani salvati da maltrattamento: un intervento necessario

Una recente operazione dei carabinieri forestali e dell’Agenzia Tutela Salute (Ats) ha portato al salvataggio di 30 cani in condizioni di maltrattamento. Gli animali erano stati rinchiusi in una villetta nella bassa valle Imagna, gestita da una donna di mezza età affetta da “animal hoarding”, un disturbo che porta a mantenere un numero eccessivo di animali senza poter garantire loro adeguate cure.

La situazione è stata segnalata dai vicini, infastiditi dai continui abbaiare dei cani. A marzo, un’associazione per la tutela degli animali, la Lav, aveva avviato un intervento, denunciando la donna alla Procura di Bergamo per maltrattamento e detenzione di animali in condizioni incompatibili. Tra gli animali recuperati, alcuni necessitavano di trattamenti urgenti, come nel caso di Perla, un cane con un tumore non curato.

Dopo aver ricevuto l’informativa, i carabinieri e l’Ats hanno effettuato il sequestro il 24 luglio 2025, assicurando che i cani fossero trasferiti in strutture adatte, dove potranno finalmente ricevere le cure necessarie.