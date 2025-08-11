36.9 C
Cani salvati da maltrattamenti: interventi cruciali a Palermo

Da StraNotizie
La protezione degli animali è un tema sempre più rilevante, con interventi mirati che garantiscono il loro benessere. Recentemente, due cani di piccola taglia sono stati salvati dalla polizia municipale in due distinte operazioni.

Nel tardo pomeriggio di ieri, gli agenti sono stati chiamati in corso Calatafimi per un cane lasciato incustodito su un balcone. In un secondo intervento, effettuato in via Maqueda, un altro cane è stato trovato in condizioni di maltrattamento. Questo secondo caso è stato segnalato da un turista, che ha allertato le autorità. Entrambi gli animali sono stati portati al canile municipale, dove riceveranno assistenza.

Il nucleo Benessere animale si occuperà delle indagini relative a questi episodi di presunto maltrattamento. L’assessore Fabrizio Ferrandelli ha sottolineato l’importanza di tali interventi, evidenziando come rappresentino un segno di attenzione da parte dell’Amministrazione nei confronti delle segnalazioni ricevute.

Dall’inizio della stagione estiva, sono stati registrati ben 411 casi di abbandono di cani e gatti. Gli animali abbandonati attualmente sono ospitati nelle strutture municipali e ricevono cure, grazie anche al supporto delle associazioni animaliste che collaborano con le autorità.

