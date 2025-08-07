26.2 C
Cani rubati a Mondragone: un allarme inquietante

Da StraNotizie
Un nuovo episodio di furto di animali domestici ha avuto luogo a Mondragone, un comune situato in provincia di Caserta. I fatti si sono verificati ieri mattina, quando un uomo in bicicletta ha sottratto un cane di razza pitbull e si è rapidamente allontanato, rendendo difficile la sua identificazione.

Il cane rubato è stato successivamente venduto per 100 euro a una donna. Le autorità locali hanno avviato le indagini per risalire all’autore del reato e recuperare l’animale. Le investigazioni si stanno concentrando su un individuo già noto alle forze dell’ordine, sospettato di essere coinvolto in precedenti furti di cani e gatti, alcuni dei quali avrebbero subito maltrattamenti.

L’episodio ha destato l’attenzione dell’Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente, che ha denunciato un fenomeno allarmante: in almeno cinque occasioni al giorno, cani vengono rubati non solo per la vendita, ma anche per essere utilizzati in combattimenti clandestini.

