Cani randagi in Himalaya

Nella regione dell’Himalaya del Ladakh, la proliferazione incontrollata di cani randagi sta cambiando la quotidianità degli abitanti. Sono circa 25 mila i cani che scorrazzano indisturbati nei centri urbani dell’area, molti dei quali affetti da rabbia e altre malattie infettive. Dopo anni di convivenza relativamente pacifica, i branchi hanno iniziato a minacciare la fauna locale e, in alcuni casi, anche gli abitanti, costringendo molti a limitare gli spostamenti serali.

Il governo ha definito la situazione una “minaccia considerevole” per gli ecosistemi dello Stato. I cani sono stati introdotti dall’esercito negli anni ’60 e ’70 e, fino agli anni ’90, erano visibili solo nei pressi delle basi militari. Il boom del turismo all’inizio del millennio ha contribuito in modo decisivo alla loro proliferazione. I cani possono contare pure sui pasti forniti dai volontari, che disseminano le città di vaschette contenenti cibo, e agiscono spesso in modo autonomo, rovistando nei cassonetti e frequentando le aree più antropizzate.

Con l’arrivo dell’inverno, i cani rivolgono la loro attenzione ai capi di bestiame, agli animali selvatici, come l’emione tibetano, le lepri lanose e le marmotte dell’Himalaya, e agli uccelli acquatici, dei quali predano uova e pulcini. Per alcune specie, come la gru dal collo nero, i cani rappresentano “una sfida esistenziale”. Anche quando non uccidono direttamente la fauna selvatica, i randagi competono con essa per nutrirsi delle carcasse, che altrimenti sfamerebbero avvoltoi, lupi, volpi, linci e leopardi delle nevi.

Tra i visitatori, soprattutto americani, si moltiplicano le testimonianze circa la forza e l’aggressività dei cani himalaiani. Un turista newyorkese racconta di essere stato attaccato da un branco di cani a Leh. Ferire o sopprimere un cane è inconcepibile, soprattutto in un’area dove il credo religioso ripudia ogni atto di violenza. La sterilizzazione potrebbe sembrare una soluzione percorribile, ma gli interventi sono stati troppo lenti e macchinosi per ridurre in modo significativo l’enorme popolazione canina.

Per Rashmi Rana, dottoranda presso l’University of Technology di Sydney e ricercatrice della Nature Conservation Foundation in India, una valutazione complessiva del fenomeno è prematura. I randagi potrebbero avere un vantaggio: quello di allontanare altri animali selvatici, come i lupi, dal bestiame, rendendo i pastori meno inclini a uccidere questi predatori. Alcune ricerche condotte in Nepal suggeriscono inoltre che i cani potrebbero rappresentare una fonte di cibo per i leopardi delle nevi e altri lupi dell’Himalaya. Tuttavia, occorrono più studi per soppesare vantaggi e svantaggi della convivenza.