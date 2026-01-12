5.3 C
Roma
lunedì – 12 Gennaio 2026
Animali

Cani randagi in Himalaya

Da stranotizie
Cani randagi in Himalaya

Nella regione dell’Himalaya del Ladakh, la proliferazione incontrollata di cani randagi sta cambiando la quotidianità degli abitanti. Sono circa 25 mila i cani che scorrazzano indisturbati nei centri urbani dell’area, molti dei quali affetti da rabbia e altre malattie infettive. Dopo anni di convivenza relativamente pacifica, i branchi hanno iniziato a minacciare la fauna locale e, in alcuni casi, anche gli abitanti, costringendo molti a limitare gli spostamenti serali.

Il governo ha definito la situazione una “minaccia considerevole” per gli ecosistemi dello Stato. I cani sono stati introdotti dall’esercito negli anni ’60 e ’70 e, fino agli anni ’90, erano visibili solo nei pressi delle basi militari. Il boom del turismo all’inizio del millennio ha contribuito in modo decisivo alla loro proliferazione. I cani possono contare pure sui pasti forniti dai volontari, che disseminano le città di vaschette contenenti cibo, e agiscono spesso in modo autonomo, rovistando nei cassonetti e frequentando le aree più antropizzate.

Con l’arrivo dell’inverno, i cani rivolgono la loro attenzione ai capi di bestiame, agli animali selvatici, come l’emione tibetano, le lepri lanose e le marmotte dell’Himalaya, e agli uccelli acquatici, dei quali predano uova e pulcini. Per alcune specie, come la gru dal collo nero, i cani rappresentano “una sfida esistenziale”. Anche quando non uccidono direttamente la fauna selvatica, i randagi competono con essa per nutrirsi delle carcasse, che altrimenti sfamerebbero avvoltoi, lupi, volpi, linci e leopardi delle nevi.

Tra i visitatori, soprattutto americani, si moltiplicano le testimonianze circa la forza e l’aggressività dei cani himalaiani. Un turista newyorkese racconta di essere stato attaccato da un branco di cani a Leh. Ferire o sopprimere un cane è inconcepibile, soprattutto in un’area dove il credo religioso ripudia ogni atto di violenza. La sterilizzazione potrebbe sembrare una soluzione percorribile, ma gli interventi sono stati troppo lenti e macchinosi per ridurre in modo significativo l’enorme popolazione canina.

Per Rashmi Rana, dottoranda presso l’University of Technology di Sydney e ricercatrice della Nature Conservation Foundation in India, una valutazione complessiva del fenomeno è prematura. I randagi potrebbero avere un vantaggio: quello di allontanare altri animali selvatici, come i lupi, dal bestiame, rendendo i pastori meno inclini a uccidere questi predatori. Alcune ricerche condotte in Nepal suggeriscono inoltre che i cani potrebbero rappresentare una fonte di cibo per i leopardi delle nevi e altri lupi dell’Himalaya. Tuttavia, occorrono più studi per soppesare vantaggi e svantaggi della convivenza.

🐶🐱 Consiglio per i tuoi animali:
Su Robinson Pet Shop trovi alimenti, giochi e accessori di qualità per il benessere dei tuoi amici a quattro zampe.

🐾 Vai a Robinson Pet Shop
Articolo precedente
Corso di turismo nel Parco del Pollino
Articolo successivo
Musica italiana in onda su Radio Taormina
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.