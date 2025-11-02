Cani randagi a Riposto: catturato un branco pericoloso

Tre cani randagi, che da alcune settimane si aggiravano tra Mascali e Riposto, sono stati catturati dopo aver creato allerta tra la popolazione. Il gruppo era stato avvistato mentre aggrediva e uccideva gatti, suscitando preoccupazione per la sicurezza delle persone.

L’operazione di cattura è stata realizzata grazie a gabbie trappola posizionate dal Comune di Riposto, in collaborazione con i servizi veterinari dell’Asp di Catania e con operatori specializzati nel randagismo. I tre cani catturati sono in buona salute e sono stati affidati ai veterinari dell’Asp, che hanno avviato le necessarie verifiche sanitarie e procedure di microchippatura. Dopo i controlli, saranno trasferiti in un canile convenzionato con il Comune, dove verranno accuditi nel rispetto del loro benessere.

Il sindaco Davide Vasta ha dichiarato che si tratta di un risultato significativo, ottenuto dopo giorni di monitoraggio e cooperazione con i servizi veterinari e gli operatori incaricati. Ha sottolineato l’importanza dell’intervento per garantire la sicurezza dei cittadini e il benessere degli animali. Inoltre, ha ringraziato il personale comunale, i veterinari dell’Asp e gli operatori coinvolti per la loro professionalità, evidenziando che il problema del randagismo richiede una costante collaborazione tra istituzioni e cittadini per essere gestito in modo equilibrato e responsabile.