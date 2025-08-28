25.8 C
Cani randagi a Cagliari: intervento decisivo della Polizia

Cani randagi a Cagliari: intervento decisivo della Polizia

Il problema dei cani randagi in via Newton ha raggiunto un punto decisivo. Grazie a un appello della Polizia locale di Cagliari, questa mattina un cittadino ha segnalato la presenza del branco, consentendo un intervento efficace. Della settima cani, descritti come piccole dimensioni e molto aggressivi, ne sono stati catturati tre.

Alle 8 del mattino, una pattuglia della sezione Vigilanza ambientale si è recata sul posto dopo la segnalazione. L’uomo ha indicato dove si trovavano i cani, che si erano mostrati aggressivi, probabilmente a causa della loro presenza in gruppo. La Polizia Locale ha immediatamente contattato il canile, che ha partecipato all’operazione di accalappiamento. L’intervento, concluso intorno alle 11:30, ha portato alla cattura di tre dei cani, tutti privi del microchip obbligatorio.

Le autorità erano già a conoscenza della situazione con il branco. La centrale operativa aveva effettuato due sopralluoghi distinti il 25 agosto: il primo alle 19:00 in via Newton, all’incrocio con via Pisano, e il secondo alle 19:50, sempre in via Pisano. Alle 19:54, le guardie zoofile sono state contattate per la stessa segnalazione e hanno consigliato a una donna aggredita dai cani di rivolgersi alla guardia medica. Fortunatamente, la donna ha ricevuto un trattamento e le è stata prescritta una terapia.

