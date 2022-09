L’intervento, dopo la chiamata d’emergenza, è ripreso in diretta dopo che i due cani precipitano in un pozzo di un cantiere in costruzione.

Due esemplari di quattro zampe sono tragicamente precipitati in un pozzo di un cantiere in Spagna, nella notte di lunedì 26 settembre. La segnalazione di quanto accaduto ai due pelosetti è stata riportata, poche ore più tardi e nei dettagli, alle prime luci dell’alba. A documentare la notizia il canale locale a disposizione per le emergenze sul territorio di “SCIS Ciudad Real”.

Due cani precipitano nel pozzo del cantiere in costruzione: l’intervento in FOTO

L’incubo notturno dei due esemplari sarebbe iniziato ad avviarsi verso la sua conclusione soltanto all’arrivo di una squadra di Vigili Del Fuoco, attiva nel comune spagnolo di Ciudad Real. I pompieri si sono infatti recati sul posto, con i loro mezzi a disposizione, subito dopo aver ricevuto la chiamata relativa all’emergenza – scattata nelle ore di buio all’interno del cantiere di un’abitazione in costruzione.

Potrebbe interessarti anche >>> Sequestro record, salvati 80 cani destinati ai combattimenti clandestini

Il cantiere dove si è verificato l’incidente è situato lungo via Miguel Delibes, ossia in una zona abbastanza centrale della cittadina, tra la storica Puerta de Toledo e il suggestivo Parco Atocha.

Gli scatti che hanno immortalato alcuni istanti significativi del’operazione di salvataggio, poi accompagnati dal plauso degli utenti mostratisi entusiasti per la missione compiuta, sono infine apparsi alle 6 del mattino sulla pagina ufficiale su Twitter di @Emergencia1006.

Bomberos del Parque de #CiudadReal han socorrido a unos perros 🐕🐶 que se habían caído por el hueco de una casa en construcción en la calle Miguel Delibes de la capital (zona Parque de Atocha) pic.twitter.com/lqyYVWqclE — SCIS Ciudad Real (@Emergencia1006) September 26, 2022

Come si evince dalla prima immagine le Fiamme Rosse iberiche tentano di scovare la posizione del secondo cagnolino rimasto isolato nella cavità, mentre il primo esemplare – dal corpicino più esile ma già tratto in salvo – si trova in disparte al loro fianco.

Potrebbe interessarti anche >>> Ricompensa da migliaia di euro per chi trova Varenne: il cane scomparso – FOTO

Nel secondo scatto, invece, si scorge il momento esatto in cui è avvenuto il recupero anche del secondo cagnolino dal manto chiaro. Non vi sono note particolari sulle condizioni degli pelosetti, ma sembrerebbe che entrambi siano fortunatamente rimasti illesi dalla brusca caduta.