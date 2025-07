Cani poliziotto: scopri i segreti della sicurezza a scuola

Nella giornata di oggi, si è svolto un evento educativo che ha avvicinato i giovani al lavoro dei cani poliziotto. Presso i centri estivi comunali delle scuole Rodari e Primavera di Ancona, circa 200 bambini hanno avuto l’opportunità di assistere a un’educativa esibizione della squadra cinofila della Polizia di Stato.

Durante l’incontro, gli agenti hanno presentato i cani Nera e Oro, specializzati nella rilevazione di esplosivi. Attraverso una simulazione, è stata mostrata la detection di materiale esplosivo all’interno di un bagaglio, dimostrando le abilità eccezionali del labrador. Gli agenti hanno coinvolto i partecipanti, rispondendo a molte curiosità e domande riguardanti le competenze dei cani e il lavoro della polizia.

L’assessore alla Scuola, Antonella Andreoli, era presente all’evento e ha sottolineato l’importanza di tali iniziative per far conoscere ai ragazzi il valore del rispetto e dell’amore per gli animali nel contesto della professione. L’incontro ha suscitato grande interesse tra i ragazzi, permettendo loro di apprendere in modo diretto alcune delle operazioni svolte dalla Polizia di Stato.