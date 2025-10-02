Cani meticci salvati dalla Polizia a Forlì: la loro storia

La Polizia di Stato di Forlì ha salvato due cani meticci, ‘Leone’ e ‘Bruno’, trovati in difficoltà lungo la E45. Recentemente, una pattuglia della Sottosezione di Bagno di Romagna, mentre transitava vicino allo svincolo di Bagno di Romagna in direzione sud, ha notato i due animali accovacciati e tremanti sotto il guard rail.

I poliziotti hanno immediatamente contattato la sala operativa e attivato le procedure d’emergenza per garantire la sicurezza del traffico e recuperare i cani. Gli agenti hanno percorso il tratto di strada in modalità safety car e, arrivati vicino ai due animali, si sono avvicinati con cautela per non spaventarli.

I cani, mostrando fiducia, sono andati verso la pattuglia, che li ha portati in caserma per tenerli al sicuro. Qui, sono stati coccolati e rifocillati in attesa che il loro padrone, rintracciato grazie al microchip, venisse a riprenderli e riunirli a casa.