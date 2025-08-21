Cani maltrattati a Pescantina trovano nuova vita in Verona

Due cani, Aaron e Nebbia, sono stati scoperti in condizioni disastrose a Pescantina, nella provincia di Verona. Erano ospitati in un recinto sporco, accanto a un’azienda di marmo, costretti a mangiare e bere da ciotole arrugginite e a uscire raramente per cacciare. Questa situazione ha causato loro notevole stress e problemi fisici. La segnalazione da parte dello sportello Lav di Verona ha portato a un’indagine delle autorità, che ha richiesto quasi due mesi per raccogliere le prove necessarie.

Quando i volontari sono arrivati sul posto, hanno avvertito un forte odore di feci e urina e udito i latrati dei cani. A fine giugno, la lega anti vivisezione ha presentato un esposto ai carabinieri. Poco dopo, un veterinario della Asl ha confermato le denunce, riscontrando un recinto inadeguato, cucce fatiscenti e assenza di cure. Nebbia non aveva ricevuto trattamenti per una grave congiuntivite e un’artrosi severa.

Inizialmente, la Asl ha cercato di risolvere il problema con i proprietari, offrendo suggerimenti per migliorare le condizioni di vita dei due cani. Successivamente, la Procura ha disposto il sequestro immediato di Aron e Nebbia, affidandoli temporaneamente alla Lav, affidamento poi divenuto definitivo.

Dopo le visite veterinarie, è emerso che entrambi i cani presentavano gravi patologie, tra cui infiammazioni e dolori articolari. Nebbia sarà adottata da una veterinaria di Verona, mentre per Aron si cerca una nuova famiglia. La responsabile della sede di Lav Verona ha denunciato un maltrattamento che nega la dignità degli animali, evidenziando la necessità di garantire loro una vita migliore.