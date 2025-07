Cani maltrattati a Martina Franca, operazione salvavita

A Martina Franca, un’operazione congiunta ha portato al sequestro di otto cani in condizioni estremamente critiche. Gli animali erano legati a catene lunghe poco più di un metro, privi di acqua e di adeguati ripari, senza microchip né vaccinazioni. Le guardie zoofile Endas, sotto la direzione di Arcangelo Caressa, hanno collaborato con la Polizia Locale e un veterinario dell’ASL per intervenire dopo una segnalazione ricevuta.

Il proprietario dei cani è stato denunciato per maltrattamento di animali. L’intervento è stato reso possibile grazie alla recente “legge Brambilla”, che ha facilitato l’azione delle forze dell’ordine nei casi di maltrattamento. Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, ha evidenziato come questa situazione dimostri l’efficacia della legge, con un incremento nelle segnalazioni e negli interventi per maltrattamenti dal suo ingresso in vigore.

Il proprietario rischia fino a due anni di carcere e una multa di 30.000 euro, oltre a 5.000 euro di sanzione per la detenzione alla catena, ora vietata a livello nazionale. Brambilla ha sottolineato che le nuove normative offrono strumenti concreti per combattere questi crimini e ha promesso di monitorare la situazione affinché venga applicata la pena massima.