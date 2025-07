Cani Malinois a Torino: un’arma contro la criminalità

Negli ultimi tempi, Torino ha visto un aumento dell’utilizzo di cani, in particolare dei pastori belga Malinois, in attività legate al traffico di droga. Questi cani, apprezzati per la loro agilità e capacità di addestramento, sono sempre più frequentemente coinvolti in operazioni di polizia, specialmente in zone critiche come il quartiere San Salvario.

Un episodio recente si è verificato in via Berthollet, nei pressi della stazione Porta Nuova, dove agenti hanno trovato una cucciola di Malinois abbandonata. L’animale è stato rapidamente soccorso e attualmente si trova presso il canile municipale di via Germagnano, in attesa di un nuovo affidamento.

Questo non è un evento isolato. A fine maggio, durante lo sgombero dell’ex Manifattura Tabacchi, erano stati recuperati diversi cani, principalmente cuccioli incrociati tra Malinois e pitbull. Gli inquirenti ritengono che questi animali potessero essere destinati al mercato illegale dei combattimenti o utilizzati per intimidire in ambiti di microcriminalità.

Il pastore belga Malinois è spesso impiegato dalle forze di polizia per le sue abilità cinofili, ma se non addestrato adeguatamente, può manifestare comportamenti aggressivi. In contesti criminali, è utilizzato come mezzo di difesa e intimidazione, spesso in condizioni poco rispettose delle normative sul benessere animale.

Le autorità locali, insieme ai servizi veterinari, stanno monitorando la situazione e considerano di intensificare i controlli in aree ad alta densità criminale, per prevenire l’abuso di razze destinate ad attività operative.