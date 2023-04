Cani investigatori, la ricerca del giocattolo preferito di Layla e Luna -VIDEO

Quando il loro giocattolo preferito scompare i due cani Layla e Luna si trasformano in veri e propri investigatori per ritrovarlo.

La ricerca di una cagnolina di nome Layla, un simpatico esemplare di boxer, e la sua sorellina adottiva, di nome Luna, ha ufficialmente inizio nel momento in cui – dopo aver accettato l’invito della loro padroncina a uscire in giardino per godere della giornata di sole – ritornano in salotto e si accorgono che il loro giocattolo preferito è misteriosamente scomparso. Layla sarà la prima a trasformarsi in investigatrice. Mentre la cagnolina Luna indossa degli iconici occhiali, con tanto di cappello, e aspetta che la sua amica la accompagni nella ricerca.

Cani investigatori: la misteriosa ricerca di Layla e Luna per il loro giocattolo preferito – VIDEO

Il video in cui la tenace boxer strabuzza la vista per trovare l’oggetto che per loro rappresenta un “tesoro” è un susseguirsi di cambi di inquadratura realizzati ad hoc da colei che ha montato l’intera sequenza, cogliendo ciascuno dei momenti più significativi della loro animata ricerca.

“I tuoi contenuti non deludono mai“, scrive un utente di risposta alla pubblicazione che ha generato, su TikTok dopo la condivisione di @_layla_the_boxer_, milioni di visualizzazioni.

Per fare coppia con Luna, Layla – oltre agli occhiali – si serve anche di una lente di ingrandimento: rendendo la loro indagine un vero “successo“.

Il giocattolo preferito della coppia di pelosette, che annusa l’intero appartamento per scovare il nascondiglio della loro reliquia, era nient’altro che un piccolo straccio di colore rosa. Le due, affezionate a tal punto all’oggetto, sono riuscite a ritrovarlo soltanto al termine del filmato, quando – pressoché esauste dalla vana ricerca – Layla ha puntato il cestino della spazzatura e l’ha sollevato con un colpo di zampa molto scenografico.

Ebbene il panno rosa, nonché oggetto della loro ricerca, era andato a finire proprio sul fondo del cestino. Ed entrambe, finalmente vittoriose, dopo un primo momento di contagiosa soddisfazione per la missione compiuta: hanno potuto continuare a giocare con il loro giocattolo.