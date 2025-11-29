Cani in Italia: consigli di un educatore

Franco Campanati, ex campione di karate, ha lasciato il tatami per dedicarsi all’addestramento di cani. Ha fondato il centro Alpha Dog Team, dove accoglie cani da soccorso, da gara e da supporto operativo, e aiuta i padroni a capire come comportarsi con i loro animali. Campanati sostiene che il problema non è il cane, ma l’uomo, che spesso umanizza gli animali per colmare un vuoto emotivo.

Secondo Campanati, il cane non è un figlio o un oggetto da vestire, ma un animale con la sua dignità, identità ed esigenze. Se lo si tratta da umano, lo si confonde e lo si chiama “problematico”. Il centro di Campanati offre corsi per privati e collabora con le forze dell’ordine per l’addestramento di cani da soccorso e antiesplosivo. Campanati lavora con due cani, Zekkim e Harley, che hanno partecipato al Festival di Sanremo e ai Mondiali di Rugby in Francia, ma non li ha mai vestiti da mascotte perché sono professionisti, non peluche.

Campanati afferma che addestrare un cane è più facile che educare un uomo, perché il cane capisce in tre lezioni, mentre l’uomo può impiegare anni. La vera sfida è educare chi sta dall’altra parte del guinzaglio. Il cane è uno specchio che non mente e mostra esattamente quello che sei, per cui se sei incoerente, lui lo capisce, se sei nervoso, lo diventa, e se sei sereno, si rilassa.