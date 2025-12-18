Cani in Italia: adozioni e gestione responsabile

Un pomeriggio sarà dedicato al mondo degli animali domestici, con particolare attenzione alle adozioni canine e alla gestione responsabile degli animali nei canili. L’evento “Il cane, dal canile a casa” si terrà nella Sala Portico del Centro culturale “La Vetreria” di via Italia n. 63 a Pirri, ed è promosso dall’Assessorato all’Ecologia urbana, Ambiente e Verde pubblico del Comune di Cagliari e patrocinato dall’Amministrazione cittadina.

L’iniziativa è rivolta sia a chi desidera adottare un cane sia a chi già condivide la propria vita con un amico a quattro zampe, e ha l’obiettivo di fornire strumenti concreti e informazioni utili per rendere il percorso di adozione e gestione più consapevole e sereno. L’assessora Luisa Giua Marassi introdurrà il convegno, sottolineando l’importanza di un rapporto basato su rispetto, cura e responsabilità.

Successivamente, interverranno esperti e professionisti del settore: Roberto Chinarello parlerà dell’accoglienza in canile, dei processi di valutazione e delle fasi di preparazione all’adozione; Gianna Coppa presenterà il progetto “Adozione a distanza”, una soluzione innovativa pensata per favorire il benessere dei cani ospiti del canile cittadino e coinvolgere anche chi non può adottare fisicamente un animale. Laura Martinelli approfondirà il delicato passaggio dell’arrivo del cane nella famiglia, evidenziando come pazienza, ascolto e conoscenza siano fondamentali per instaurare un legame stabile e positivo.

Infine, Maria Grazia Cappai parlerà dell’importanza di un’alimentazione equilibrata come elemento chiave per la salute e il benessere dei cani, sottolineando come una dieta corretta possa contribuire a prevenire problemi di salute e migliorare la qualità della vita degli animali. L’evento rappresenta un’occasione imperdibile per confrontarsi con esperti e condividere un momento di sensibilizzazione e formazione.