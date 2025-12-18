13 C
Roma
giovedì – 18 Dicembre 2025
Animali

Cani in Italia: adozioni e gestione responsabile

Da stranotizie
Cani in Italia: adozioni e gestione responsabile

Un pomeriggio sarà dedicato al mondo degli animali domestici, con particolare attenzione alle adozioni canine e alla gestione responsabile degli animali nei canili. L’evento “Il cane, dal canile a casa” si terrà nella Sala Portico del Centro culturale “La Vetreria” di via Italia n. 63 a Pirri, ed è promosso dall’Assessorato all’Ecologia urbana, Ambiente e Verde pubblico del Comune di Cagliari e patrocinato dall’Amministrazione cittadina.

L’iniziativa è rivolta sia a chi desidera adottare un cane sia a chi già condivide la propria vita con un amico a quattro zampe, e ha l’obiettivo di fornire strumenti concreti e informazioni utili per rendere il percorso di adozione e gestione più consapevole e sereno. L’assessora Luisa Giua Marassi introdurrà il convegno, sottolineando l’importanza di un rapporto basato su rispetto, cura e responsabilità.

Successivamente, interverranno esperti e professionisti del settore: Roberto Chinarello parlerà dell’accoglienza in canile, dei processi di valutazione e delle fasi di preparazione all’adozione; Gianna Coppa presenterà il progetto “Adozione a distanza”, una soluzione innovativa pensata per favorire il benessere dei cani ospiti del canile cittadino e coinvolgere anche chi non può adottare fisicamente un animale. Laura Martinelli approfondirà il delicato passaggio dell’arrivo del cane nella famiglia, evidenziando come pazienza, ascolto e conoscenza siano fondamentali per instaurare un legame stabile e positivo.

Infine, Maria Grazia Cappai parlerà dell’importanza di un’alimentazione equilibrata come elemento chiave per la salute e il benessere dei cani, sottolineando come una dieta corretta possa contribuire a prevenire problemi di salute e migliorare la qualità della vita degli animali. L’evento rappresenta un’occasione imperdibile per confrontarsi con esperti e condividere un momento di sensibilizzazione e formazione.

🐶🐱 Consiglio per i tuoi animali:
Su Robinson Pet Shop trovi alimenti, giochi e accessori di qualità per il benessere dei tuoi amici a quattro zampe.

🐾 Vai a Robinson Pet Shop
Articolo precedente
Grado si rilancia con terme e Winter Season
Articolo successivo
Total Annihilation: Thrash svizzero
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.