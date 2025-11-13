19.9 C
Da stranotizie
Cani in cerca di una famiglia a Roma: adotta la gioia!

Con l’arrivo delle temperature più fredde, molti desiderano passare più tempo in casa, godendo della compagnia degli affetti. Un’importante forma di affetto può arrivare dai cani, animali pronti a regalare momenti speciali. Diverse associazioni accolgono cani in cerca di una famiglia, come l’Associazione Volontari Canile di Porta Portese, che cerca di far conoscere alcuni dei suoi ospiti.

Bulla è una meticcia di circa 8 anni. Ha un carattere vivace e ama interagire con le persone, sempre pronta a scoprire cose nuove. È brava al guinzaglio, ma è necessario valutare la convivenza con gatti, poiché non va d’accordo con altri cani.

Joker, meticcio di circa 7 anni, è inizialmente diffidente, ma diventa affettuoso e socievole quando si sente al sicuro. Predilige una persona fidata con cui condividere le passeggiate e ha bisogno di una figura stabile per aiutarlo a gestire le situazioni.

Tyson, un meticcio di circa 6 anni, è vivace e adora giocare. È un cane affettuoso e non invadente, ma ha bisogno di una presenza affidabile. È opportuno valutare la sua compatibilità con bambini e altri animali.

Calliope è una derivata pitbull di circa 5 anni. Anche se timida all’inizio, mostra dolcezza una volta presa confidenza. È energica e obbediente al guinzaglio, ma è necessario considerare le interazioni con altri cani e gatti.

Gru, meticcio di circa 7 anni, è socievole, ma non ama essere maneggiato eccessivamente. È vivace e si ambienta bene con cani di entrambi i sessi, ideale per una famiglia non alle prime armi.

Infine, Rango, derivato rottweiler di età imprecisata, è un cane grande e fragile, che desidera una famiglia affettuosa dopo aver passato un periodo difficile in canile.

L’Associazione Volontari Canile di Porta Portese è attiva da lungo tempo e si impegna a prendersi cura dei cani che ospita, promuovendo attività e cure per il loro benessere. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il loro sito web o il profilo Instagram.

