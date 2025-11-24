Cani in aereo Italia

Le nuove linee guida dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) consentono ai cani di peso fino a 25 kg di viaggiare in cabina con il loro padrone. Questo cambiamento risponde a una maggiore sensibilità giuridica e sociale verso gli animali d’affezione.

Le regole storiche del trasporto aereo prevedevano che solo gli animali domestici con un peso massimo di otto chili potessero accedere alla cabina, mentre gli animali più pesanti dovevano viaggiare nella stiva, ad eccezione dei cani guida per persone con disabilità o ridotta mobilità.

L’ENAC ha aggiornato le proprie linee guida, consentendo il trasporto di animali che non superino i 25 chili.

Il cane deve viaggiare nel posto accanto al finestrino e non può essere lasciato libero: l’animale deve essere gestito con specifiche dotazioni, come tappetini assorbenti, un’imbragatura specifica e una museruola da utilizzare durante le fasi di imbarco o in momenti specifici del volo.

La convivenza in cabina richiede il rispetto delle esigenze di tutti, compresi coloro che potrebbero non gradire la presenza di un animale o avere problemi di salute.

Le compagnie aeree devono informare preventivamente i passeggeri della presenza di animali domestici a bordo e della loro collocazione, e sono previste misure di mitigazione dei rischi per tutelare chi soffre di allergie o fobie.

Per viaggiare all’interno dell’Unione Europea o per rientrare da paesi extra-UE, è necessario rispettare una serie di requisiti sanitari e burocratici previsti dalla legge, come il microchip, le vaccinazioni e il passaporto europeo.

Il costo del biglietto per il cane non è gratuito e varia a seconda della compagnia aerea e del peso dell’animale.