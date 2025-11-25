14.2 C
Roma
martedì – 25 Novembre 2025
Animali

Cani in aereo: Italia apre alle linee guida

Da stranotizie
Cani in aereo: Italia apre alle linee guida

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato la delibera del Cda Enac sulle linee guida operative per gestire l’accettazione in cabina passeggeri di pet con peso superiore ai limiti attuali, fino a 30 kg. Secondo il presidente Enac Pierluigi Di Palma, questa decisione rende l’Italia il primo paese ad adottare un simile approccio che considera i pet come componenti a pieno titolo della famiglia e non come pacchi, nel rispetto del benessere animale e delle nuove esigenze sociali e culturali.

Le linee guida recepiscono le esperienze maturate con le prime sperimentazioni, come il volo dimostrativo realizzato dalla compagnia ITA Airways a metà settembre, con 2 cani in cabina e la presenza del vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, del presidente Enac Pierluigi Di Palma e del presidente di ITA Airways, Sandro Pappalardo. Tale volo ha permesso di validare le procedure nel pieno rispetto della sicurezza del volo e ha ricevuto manifestazioni di interesse da varie compagnie aeree.

🐶🐱 Consiglio per i tuoi animali:
Su Robinson Pet Shop trovi alimenti, giochi e accessori di qualità per il benessere dei tuoi amici a quattro zampe.

🐾 Vai a Robinson Pet Shop
Articolo precedente
Cucina molisana a Natale
Articolo successivo
Standard Chartered diventa custode digitale per 21shares
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.