Cani in aereo: Italia apre alle linee guida

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato la delibera del Cda Enac sulle linee guida operative per gestire l’accettazione in cabina passeggeri di pet con peso superiore ai limiti attuali, fino a 30 kg. Secondo il presidente Enac Pierluigi Di Palma, questa decisione rende l’Italia il primo paese ad adottare un simile approccio che considera i pet come componenti a pieno titolo della famiglia e non come pacchi, nel rispetto del benessere animale e delle nuove esigenze sociali e culturali.

Le linee guida recepiscono le esperienze maturate con le prime sperimentazioni, come il volo dimostrativo realizzato dalla compagnia ITA Airways a metà settembre, con 2 cani in cabina e la presenza del vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, del presidente Enac Pierluigi Di Palma e del presidente di ITA Airways, Sandro Pappalardo. Tale volo ha permesso di validare le procedure nel pieno rispetto della sicurezza del volo e ha ricevuto manifestazioni di interesse da varie compagnie aeree.